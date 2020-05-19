В Краснодарском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело о задержке выплат медицинским работникам за особые условия труда в период распространения коронавирусной инфекции.
Дело возбуждено по статье о халатности.
О проблемах с выплатами сотрудники скорой медицинской помощи города Армавира широко объявили с помощью ролика в интернете. Уголовное дело было возбуждено после проверки сведений, о которых сообщили врачи.
"По данным следствия, нарушение прав сотрудников ГБУЗ "Городская больница города Армавира" на своевременное и в полном объеме получение стимулирующих выплат в условиях работы по оказанию помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и группам риска заражения COVID-19, стало возможным в результате допущенной руководством лечебного учреждения халатности", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Уголовным делом будут заниматься в отделе по расследованию особо важных дел краевого управления СКР.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что СК возбудил уголовное дело о халатности после обнаружения коробок с вакциной от гриппа в нижегородском лесу.
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