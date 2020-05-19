На Кубани СК возбудил дело по факту невыплат компенсаций медикам

В Краснодарском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело о задержке выплат медицинским работникам за особые условия труда в период распространения коронавирусной инфекции.

Дело возбуждено по статье о халатности.

О проблемах с выплатами сотрудники скорой медицинской помощи города Армавира широко объявили с помощью ролика в интернете. Уголовное дело было возбуждено после проверки сведений, о которых сообщили врачи.

"По данным следствия, нарушение прав сотрудников ГБУЗ "Городская больница города Армавира" на своевременное и в полном объеме получение стимулирующих выплат в условиях работы по оказанию помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и группам риска заражения COVID-19, стало возможным в результате допущенной руководством лечебного учреждения халатности", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Уголовным делом будут заниматься в отделе по расследованию особо важных дел краевого управления СКР.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что СК возбудил уголовное дело о халатности после обнаружения коробок с вакциной от гриппа в нижегородском лесу.