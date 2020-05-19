Видеозапись о найденных в лесном массиве в Нижегородской области коробок с медицинскими препаратами появилась в социальных сетях. Этот факт стал основанием для проведения доследственной проверки сотрудниками СК РФ.
"В ходе осмотра места происшествия следователями изъяты 67 картонных упаковок с вакциной против гриппа в виде одноразовых шприцев. Медицинские препараты изготовлены в ноябре 2019 года, срок их годности истекает в ноябре 2020 года", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
В региональном минздраве заверили, что никаких рекомендаций по уничтожению вакцин в больницы не поступало.
В итоге после проведения ряда обысков и изъятия документов, касающихся поставок медицинских препаратов, СК возбудил уголовное дело по статье о халатности в отношении одной из сотрудниц городской больницы города Дзержинска.
В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что уголовное дело о халатности возбуждено и в отношении сотрудников администрации Новой Ладоги. По мнению СК, там при попустительстве местных властей постоянно происходят пожары в исторических зданиях.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.