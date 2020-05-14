Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статье о грабеже в отношении 35-летней жительницы города Азнакаево. Женщину подозревают в том, что она силой отняла деньги у пожилой участницы Великой Отечественной войны.
Как выяснилось в ходе расследования, в апреле 2020 года подозреваемая в пьяном виде пришла к знакомому, чтобы занять у него деньги. Женщину встретила мать знакомого, 95-летняя ветеран Великой Отечественной войны.
Она отказалась давать взаймы и попросила подозреваемую уйти, но та знала, где хранятся сбережения. Повалив пенсионерку на пол, женщина достала из ее кармана платок, в который были завернуты деньги и убежала.
Добычей злоумышленницы стали 50 тысяч рублей.
"В настоящее время подозреваемая задержана. Причастность к совершению преступления она признала полностью и показала, что потратила похищенные средства на личные нужды. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в региональном Следственном комитете.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как житель Томской области похитил деньги с банковской карты ветерана войны.
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