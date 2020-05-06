Житель Северска украл деньги с банковского счета ветерана войны

Житель Томской области воспользовался тем, что пожилой мужчина при регистрации счета в банке ошибся на одну цифру в номере телефона.

Сотрудники СК РФ в Томской области передали в суд уголовное дело в отношении 42-летнего жителя города Северска, который некоторое время похищал деньги с банковского счета ветерана Великой Отечественной войны.

Пожилой мужчина, оформляя карту в банке, ошибся на одну цифру в номере телефона. Так карта оказалась привязана к номеру постороннего человека, который решил этим обстоятельством воспользоваться.

"Мужчина стал посредством направления смс-сообщений переводить деньги с карты потерпевшего на свой мобильный телефон и привязанную к нему банковскую карту, а также получать денежные средства путем автоматического перевода с указанного банковского счета на свой собственный счет сотового оператора. Общая сумма похищенных таким образом денежных средств составила более 53 тысяч рублей, что является значительным материальным ущербом для потерпевшего", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Дополнительным отягчающим обстоятельством стало наличие у обвиняемого неснятой и непогашенной судимости.

Во время расследования уголовного дела о краже обвиняемый содержался под стражей. Сейчас уголовное дело уже передано в суд.

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