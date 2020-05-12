Житель Казани взял в заложники жену и детей и начал требовать деньги, алкоголь и наркотики.
По версии следствия, поздно вечером 1 марта 2020 года 33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в своей квартире поссорился с супругой.
"Женщина решила покинуть квартиру вместе с двумя несовершеннолетними детьми и позвонила родственникам. Приехавших граждан обвиняемый в квартиру не впустил и отказался выпускать супругу с детьми. Обвиняемый стал насильно удерживать их в жилище, требуя от родственников супруги принести ему алкоголь и наркотики", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
После этого он избил женщину, нанес ей несколько ударов ножом по рукам и ногам и обещал зарезать.
От прибывших на место сотрудников полиции обвиняемый за освобождение заложников потребовал 10 млн рублей, алкоголь и наркотики. В случае невыполнения требований мужчина угрожал взорвать газовый баллон, который находился в квартире.
После продолжительных переговоров мужчина был задержан. Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как житель Пятигорска взял в заложники родственников и потребовал выкуп.
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