Житель Пятигорска взял в заложники родственников и потребовал денег

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело после захвата жителем Пятигорска в заложники женщины и двоих ее детей.

Инцидент произошел 9 апреля в одном из жилых домов на улице Ессентукской. По информации ТАСС, 29-летний мужчина забаррикадировался в квартире, потребовал выдать ему крупную сумму денег и предоставить возможность покинуть территорию России.

При этом мужчина утверждал, что в заложниках у него находится сестра и двое ее детей, в квартире которых, он, собственно, и находился.

Сообщалось также, что мужчина может быть психически нездоров и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "д", "ж", "з" ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника)", — сообщили в региональном следственном комитете.

Позже в правоохранительных органах уточнили, что мужчина был задержан, а заложники освобождены. При проведении спецоперации никто не пострадал.

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