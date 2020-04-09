Работник золотодобывающего предприятия украл драгметаллов на миллион

Жителя Амурской области подозревают в краже драгоценных металлов с предприятия, где он работал. Злоумышленник регулярно выносил понемногу, а в итоге похитил золота и серебра на миллион рублей.

Уголовное дело по статье о краже, совершенной в крупном размере, заведено на жителя города Зеи Амурской области.

"По версии следствия, в период с марта по июль 2019 года мужчина, работая на одном из золотодобывающих предприятий области, ежедневно собирал жидкий товарный регенерат, в котором содержались драгоценные металлы — золото и серебро. По завершению рабочей смены он выносил вещество, содержащее драгоценные металлы, за пределы организации", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Своими действиями он причинил золотодобывающему предприятию ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Магдагачинский районный суд Амурской области для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.

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