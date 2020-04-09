Жителя Амурской области подозревают в краже драгоценных металлов с предприятия, где он работал. Злоумышленник регулярно выносил понемногу, а в итоге похитил золота и серебра на миллион рублей.
Уголовное дело по статье о краже, совершенной в крупном размере, заведено на жителя города Зеи Амурской области.
"По версии следствия, в период с марта по июль 2019 года мужчина, работая на одном из золотодобывающих предприятий области, ежедневно собирал жидкий товарный регенерат, в котором содержались драгоценные металлы — золото и серебро. По завершению рабочей смены он выносил вещество, содержащее драгоценные металлы, за пределы организации", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В итоге злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Своими действиями он причинил золотодобывающему предприятию ущерб на сумму более 1 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Магдагачинский районный суд Амурской области для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.ру" сообщала о мошеннике из Красноярского края, который успел совершить более ста преступлений, прежде чем попался.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.