Накануне Дня Победы в Омской области убили ветерана войны

Тело 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны нашли родственники у него дома в поселке Тевриз Омской области. Он умер от нескольких ударов ножом.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили утром 7 мая. Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело об убийстве.

По горячим следам сотрудникам полиции удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 65-летний местный житель.

Подробности о мотивах преступления следственные органы не сообщают. Известно лишь, что вечером 6 мая подозреваемый пришел в гости к знакомому ветерану Великой Отечественной войны, где на почве личных неприязненных отношений между мужчинами произошла ссора.

В итоге убийца нанес пенсионеру несколько ударов в грудь кухонным ножом. От полученных ранений ветеран скончался на месте, а подозреваемый скрылся.

По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что на Ставрополье завели дело о покушении на убийство общеопасным способом после того, как во двор местным жителям, которые отмечали праздник, бросили гранату.