Тело 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны нашли родственники у него дома в поселке Тевриз Омской области. Он умер от нескольких ударов ножом.
Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили утром 7 мая. Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело об убийстве.
По горячим следам сотрудникам полиции удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 65-летний местный житель.
Подробности о мотивах преступления следственные органы не сообщают. Известно лишь, что вечером 6 мая подозреваемый пришел в гости к знакомому ветерану Великой Отечественной войны, где на почве личных неприязненных отношений между мужчинами произошла ссора.
В итоге убийца нанес пенсионеру несколько ударов в грудь кухонным ножом. От полученных ранений ветеран скончался на месте, а подозреваемый скрылся.
По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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