На Ставрополье пенсионер бросил гранату в соседей

От взрыва гранаты в Ставропольском крае пострадали восемь человек.

Следственный комитет по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство нескольких лиц общеопасным способом. Задержан 67-летний житель поселка Приэтокский Георгиевского городского округа.

По данным следствия, вечером 10 мая, мужчина, недовольный шумным поведением соседей, которые отмечали у себя на участке день рождения, бросил через забор гранату.

В результате взрыва пострадали восемь человек. Трое из них были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Пять потерпевших от госпитализации отказались.

"Для наиболее квалифицированного расследования уголовного дела на место происшествия направлены следователи-криминалисты аппарата следственного управления СК России по Ставропольскому краю. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего".

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что жителя Ставрополя задержали за незаконную покупку орденов.