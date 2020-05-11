От взрыва гранаты в Ставропольском крае пострадали восемь человек.
Следственный комитет по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство нескольких лиц общеопасным способом. Задержан 67-летний житель поселка Приэтокский Георгиевского городского округа.
По данным следствия, вечером 10 мая, мужчина, недовольный шумным поведением соседей, которые отмечали у себя на участке день рождения, бросил через забор гранату.
В результате взрыва пострадали восемь человек. Трое из них были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Пять потерпевших от госпитализации отказались.
"Для наиболее квалифицированного расследования уголовного дела на место происшествия направлены следователи-криминалисты аппарата следственного управления СК России по Ставропольскому краю. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего".
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что жителя Ставрополя задержали за незаконную покупку орденов.
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