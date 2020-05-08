Жителя Ставрополя задержали за незаконную покупку орденов

Мужчину задержали на почте, когда он получал посылку с орденами и медалями.

Факт незаконного приобретения государственных наград пресекли сотрудники полиции Ставрополя совместно с коллегами из регионального УФСБ.

Установлено, что житель краевого центра заказал на одном из интернет-сайтов памятные медали и ордена времен Великой Отечественной войны. Награды ему были высланы в трех разных бандеролях.

«В ходе выяснения всех обстоятельств установлено, что в начале апреля текущего года мужчина за 40 тысяч рублей приобрел орден Отечественной войны 1 степени, две медали "За боевые заслуги", медаль "За отвагу" и медаль юбилейную "40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."», — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Проведенная экспертиза показала, что орден и медали являются подлинными наградами периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ о незаконном приобретении официальных документов и государственных наград.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Вологодской области ветерану вернули орден, украденный у него четыре года назад.