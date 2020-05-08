Мужчину задержали на почте, когда он получал посылку с орденами и медалями.
Факт незаконного приобретения государственных наград пресекли сотрудники полиции Ставрополя совместно с коллегами из регионального УФСБ.
Установлено, что житель краевого центра заказал на одном из интернет-сайтов памятные медали и ордена времен Великой Отечественной войны. Награды ему были высланы в трех разных бандеролях.
«В ходе выяснения всех обстоятельств установлено, что в начале апреля текущего года мужчина за 40 тысяч рублей приобрел орден Отечественной войны 1 степени, две медали "За боевые заслуги", медаль "За отвагу" и медаль юбилейную "40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."», — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Проведенная экспертиза показала, что орден и медали являются подлинными наградами периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ о незаконном приобретении официальных документов и государственных наград.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Вологодской области ветерану вернули орден, украденный у него четыре года назад.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Глава шестого района Праги Ондржей Коларж обратился с открытым письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.