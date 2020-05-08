В Вологодской области ветерану вернули орден, украденный в 2016 году

Орден Отечественной войны, а также множество других антикварных предметов изъяли у местного жителя, который специализировался на кражах из дачных домов.

В период с 2016 года по конец 2019 года по территории дачных поселков Череповецкого района Вологодской области прокатилась волна краж.

Способ взлома всегда был один и тот же, похищалось все, что попадало под руку: от антиквариата до церковных свечей. В итоге оперативникам удалось выйти на след дачного вора и задержать его.

"Им оказался 50-летний житель поселка Кадуй, который в последующем признался в хищении имущества из дачных домов, расположенных на территории Кадуйского района. Во время беседы с оперативниками мужчина признался, что днем выполнял заказы в дачном поселке, а вечером возвращался и проникал в те же дома с целью хищения имущества", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В общей сложности было выявлено 38 эпизодов краж.

Среди изъятых в ходе обыска вещей оказался и орден Отечественной войны, украденный в 2016 году в одном из домов в деревне Плосково. Оперативники вернули награду владельцу.

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