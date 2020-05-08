Лжекуратор программы “Дети войны” обкрадывал пенсионеров

В Москве задержан мужчина, который под предлогом выплат компенсаций по программе "Дети войны", обкрадывал пожилых людей.

В полицию обратилась 68-летняя жительница столицы, которая рассказала, что ей позвонил мужчина, представился сотрудником одного из силовых ведомств и сообщил, что ей положена компенсация в 250 тысяч рублей по программе "Дети войны".

"Затем он попросил продиктовать номер банковской карты и код, указанный в СМС. Эти сведения ему якобы были необходимы для перевода компенсации на счет пенсионерки. Позже она проверила баланс и выяснила, что обещанные деньги на счет не поступили, а находящиеся накопления похищены", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Спустя несколько дней похожим способом были похищены 120 тысяч рублей у 80-летней москвички.

Подозреваемого полицейские задержали в арендованной квартире на улице Дмитрия Ульянова. Им оказался приезжий, ранее судимый за похожие преступления.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавила представитель ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Петербурге мошенники обманули 85-летнюю пенсионерку.