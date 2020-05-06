Двое мужчин и женщина задержаны в Санкт-Петербурге. Их подозревают в обмане 85-летней пенсионерки на 40 тысяч рублей.
Ночью на домашний телефон пожилой женщины поступил звонок. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов.
"Он сообщил, что якобы за незаконное хранение наркотиков задержана ее родственница и требуется 40 тысяч рублей для освобождения от ответственности. Также в телефонной трубке потерпевшая услышала женский голос, как ей показалось, похожий на голос внучки. Следуя указаниям звонившего, пенсионерка вышла из квартиры и отдала требуемую сумму ожидавшему ее незнакомцу", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Лишь вернувшись домой, пожилая женщина сообразила позвонить внучке, после чего поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
Подозреваемых в мошенничестве задержали через три дня. Ими оказались ранее судимые супруги и их знакомый. У них нашли банковские и сим-карты, мобильные телефоны, а также списки пожилых жителей Санкт-Петербурга.
В полиции полагают, что задержанные могут быть причастны и к другим похожим преступлениям.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Тверской области задержан мужчина, который из мести поджег дом соседки.
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