В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 40 тысяч рублей

Двое мужчин и женщина задержаны в Санкт-Петербурге. Их подозревают в обмане 85-летней пенсионерки на 40 тысяч рублей.

Ночью на домашний телефон пожилой женщины поступил звонок. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов.

"Он сообщил, что якобы за незаконное хранение наркотиков задержана ее родственница и требуется 40 тысяч рублей для освобождения от ответственности. Также в телефонной трубке потерпевшая услышала женский голос, как ей показалось, похожий на голос внучки. Следуя указаниям звонившего, пенсионерка вышла из квартиры и отдала требуемую сумму ожидавшему ее незнакомцу", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Лишь вернувшись домой, пожилая женщина сообразила позвонить внучке, после чего поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Подозреваемых в мошенничестве задержали через три дня. Ими оказались ранее судимые супруги и их знакомый. У них нашли банковские и сим-карты, мобильные телефоны, а также списки пожилых жителей Санкт-Петербурга.

В полиции полагают, что задержанные могут быть причастны и к другим похожим преступлениям.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Тверской области задержан мужчина, который из мести поджег дом соседки.