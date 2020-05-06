Возле отдела полиции в Донецке взорвалась автомашина, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Взрыв произошел в начале десятого утра в самом центре Донецка, возле Ворошиловского РОВД. По предварительным данным, взорвался автомобиль Hyundai, принадлежавший начальнику местного уголовного розыска.
Взрыв прозвучал в тот момент, когда мужчина припарковался у здания РОВД и вышел из машины. Пострадавшего доставили в местную больницу.
По словам очевидцев, был один мощный хлопок и затем несколько более слабых. От звука взрыва сработали сигнализации припаркованных рядом машин.
Из окон окрестных домов хорошо виден столб черного дыма, к месту происшествия подъехали бойцы службы пожарной охраны.
Остальные подробности происшествия в данный момент устанавливаются.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в подмосковном Клину задержали мужчину, который украл из сквера почти два десятка латунных звезд, которые устанавливают там по традиции, в честь выпускников-отличников.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Русскому народу надлежит добиваться возвращения Украины в состав Российской Федерации ничуть не менее энергично, чем Украина добивается возвращения Крыма.