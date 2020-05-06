Возле райотдела полиции в Донецке взорвалась машина

Возле отдела полиции в Донецке взорвалась автомашина, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Взрыв возле Ворошиловского РОВД в Донецке

Взрыв произошел в начале десятого утра в самом центре Донецка, возле Ворошиловского РОВД. По предварительным данным, взорвался автомобиль Hyundai, принадлежавший начальнику местного уголовного розыска.

Взрыв прозвучал в тот момент, когда мужчина припарковался у здания РОВД и вышел из машины. Пострадавшего доставили в местную больницу.

По словам очевидцев, был один мощный хлопок и затем несколько более слабых. От звука взрыва сработали сигнализации припаркованных рядом машин.

Из окон окрестных домов хорошо виден столб черного дыма, к месту происшествия подъехали бойцы службы пожарной охраны.

Остальные подробности происшествия в данный момент устанавливаются.

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