В Клину мужчина украл 17 латунных “звезд медалистов”

Местный житель вынул из брусчатки сквера 17 металлических памятных табличек, посвященных выпускникам-медалистам, и сдал их на металлолом.

Сотрудниками подмосковной полиции в городе Клину задержан ранее неоднократно судимый 34-летний местный житель. Его подозревают в совершении 11 краж на общую сумму свыше миллиона рублей.

"Установлено, что злоумышленник, находясь на территории сквера, расположенного на улице Гагарина, с помощью отвертки похитил из брусчатки 17 латунных "звезд медалистов", закладываемых с 2007 года ежегодно в честь выпускников, окончивших школу с отличием. Сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Украденные таблички мужчина сдал в пункт приема металлолома.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что таблички — это далеко не все. Полицейские установили причастность задержанного еще к 10 кражам из магазинов и квартир на территории городского округа Клин.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже, добавили в ведомстве.

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