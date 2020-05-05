В центре Москвы задержали подозреваемого в грабеже

В полицию обратился 43-летний приезжий мужчина, который рассказал о том, что на него напали, избили и ограбили.

По словам потерпевшего, инцидент произошел на улице Фридриха Энгельса. Возле подъезда одного из домов к нему подошли двое неизвестных, нанесли несколько ударов по лицу и телу, после чего отняли мобильный телефон и скрылись.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Бауманской улице задержали подозреваемого — 35-летнего ранее судимого приезжего мужчину. Похищенным имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению", — сообщили в пресс-службе Центрального административного округа ГУ МВД по городу Москве.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастника преступления, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Самаре локализован крупный пожар на одной из улиц частного сектора города. Там загорелись шесть частных домов.