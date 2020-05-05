В полицию обратился 43-летний приезжий мужчина, который рассказал о том, что на него напали, избили и ограбили.
По словам потерпевшего, инцидент произошел на улице Фридриха Энгельса. Возле подъезда одного из домов к нему подошли двое неизвестных, нанесли несколько ударов по лицу и телу, после чего отняли мобильный телефон и скрылись.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Бауманской улице задержали подозреваемого — 35-летнего ранее судимого приезжего мужчину. Похищенным имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению", — сообщили в пресс-службе Центрального административного округа ГУ МВД по городу Москве.
Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.
В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастника преступления, добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Самаре локализован крупный пожар на одной из улиц частного сектора города. Там загорелись шесть частных домов.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.