В Самаре загорелись шесть частных домов

Крупный пожар локализовали на улице Пестеля в поселке Шмидта, который находится в городской черте Самары. Там одновременно горели шесть частных домов на общей площади порядка 700 квадратных метров.

Информация о возгорании поступила пожарный около четырех часов дня по московскому времени. На место выехали бойцы местного гарнизона МЧС.

Выяснилось, что на улице Пестеля в Железнодорожном районе Самары одновременно горят шесть жилых домов. Площадь возгорания составляет около 600 квадратных метров.

Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности. Примерно через полтора часа пламя удалось локализовать на площади около 700 квадратных метров.

В тушении возгорания участвуют 69 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 57 человек и 11 единиц техники, — сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

О погибших и пострадавших в результате пожара не сообщается.

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