Женщина убила мужа и через два года решила сжечь его тело

На протяжении двух лет сотрудники СК РФ расследовали уголовное дело о пропавшем без вести жителе Козульского района края. Оказалось, что его убила жена, а тело закопала в огороде.

По предварительной версии следствия, летом 2018 года мужчина приехал в отпуск с севера, где работал вахтовым методом и через какое-то время пропал без вести. Супруга и 16-летний сын мужчины сообщили следователям, что не знают, где он находится.

Однако в конце апреля 2020 года 52-летнюю супругу пропавшего мужчины вновь допросили и сообщили ей о том, что на следующий день придут осматривать ее участок вместе со служебной собакой.

Откопала, расчленила и сожгла

"Опасаясь ответственности за содеянное, женщина в ночное время откопала тело мужа, расчленила и сожгла в бане. На следующий день в утреннее время следователи обнаружили человеческие останки в печи и на территории ограды", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

В итоге женщину задержали, и она призналась, что в августе 2018 года во время пьяной ссоры ударила мужа молотком, а потом налила ему в рот дезинфицирующее средство. После того как муж скончался, она вместе с сыном закопала его в огороде.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Рязанской области будут судить мужчину за убийство, совершенное с особой жестокостью.