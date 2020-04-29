В Ногинске мужчина вскрывал банкоматы садовой тяпкой

В Подмосковье злоумышленник вскрывал банкоматы с помощью садового инструмента, но украсть деньги ему так и не удалось.

В Ногинске задержали 30-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, который настойчиво пытался вскрыть банкомат в одном из отделений "Сбербанка".

"Установлено, что злоумышленник с помощью садовой тяпки четыре раза пытался взломать банкоматы, расположенные в отделениях банка на улице 3 Интернационала. После того, как срабатывала сигнализация, мужчина скрывался с места происшествия", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По записям с камер видеонаблюдения оперативники установили подозреваемого и задержали на одной из улиц, находившейся рядом с местом совершения преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу.

Мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы. Окончания расследования он будет дожидаться в СИЗО.

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