СК завел дело после пожара в Выборге, где погибли восемь человек

Пожар произошел в частном доме в Выборге Ленинградской области в ночь на 29 апреля. Погибли двое взрослых и шестеро детей в возрасте от одного месяца до восьми лет.

По факту пожара в Следственном комитете по Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи следственного подразделения, следователи-криминалисты, также на место выехал лично руководитель следственного управления СК России по Ленинградской области. Производится разбор завалов, извлекаются тела погибших", — сообщили официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Учитывая, что при пожаре погибло большое количество детей, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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