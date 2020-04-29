Пожар произошел в частном доме в Выборге Ленинградской области в ночь на 29 апреля. Погибли двое взрослых и шестеро детей в возрасте от одного месяца до восьми лет.
По факту пожара в Следственном комитете по Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"В настоящее время на месте происшествия работают следователи следственного подразделения, следователи-криминалисты, также на место выехал лично руководитель следственного управления СК России по Ленинградской области. Производится разбор завалов, извлекаются тела погибших", — сообщили официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Учитывая, что при пожаре погибло большое количество детей, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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