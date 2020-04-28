В Хабаровском крае пожарные задержали поджигателя травы

Сотрудники МЧС, прибывшие тушить природный пожар в Хабаровском крае, задержали мужчину, который эти пожары организовывал.

Инцидент произошел в селе Краснореченском Хабаровского района. В этом месте много пустырей с сухостоем, и пожарные уже не один раз выезжали туда, чтобы потушить горящую траву.

Приехав на очередной такой вызов, сотрудники МЧС заметили мужчину с газовой горелкой, который поджигал траву недалеко от построек.

"В ходе проверки надзорными органами МЧС России было установлено, что мужчина является местным жителем. Решив обезопасить свое жилище, он выбрал для этого самый опасный способ. Виновный в поджоге был привлечён к административной ответственности", — сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Поскольку в этот раз поджог травы ничем серьезным не закончился, штраф составил всего 2 тысячи рублей.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что министр МЧС Евгений Зиничев, доложил президенту о сложной обстановке с лесными пожарами в регионах России и предложил существенно увеличить наказание за поджоги.