Обещали компенсацию, а забирали последнее: полиция задержала мошенников

Сотрудники полиции одновременно в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирской области задержали 18 подозреваемых в мошенничестве.

Участников преступной группы подозревают в серии мошенничеств в отношении пожилых граждан.

"Злоумышленники звонили покупателям лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Они сообщали, что ранее приобретенные медикаменты являлись контрафактными. Затем в ходе разговора предлагали возместить ущерб путем выплаты денежной компенсации, для получения которой якобы необходимо заплатить налоговую пошлину", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Естественно, что мошенников интересовали только деньги пожилых людей.

"В общей сложности было задержано 18 подозреваемых, изъяты документы учета и электронные носители информации, в которых фиксировались данные потерпевших и количество перечисленных ими денежных средств. Также обнаружена литература по психологии и инструкции по общению с потенциальными жертвами", — отметила представитель ведомства.

Уже установлено более 50 эпизодов противоправной деятельности задержанных, предварительное следствие продолжается.

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