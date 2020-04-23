Недовезли: в Подмосковье задержали наркокурьеров

В подмосковной Лобне задержали двух уроженцев Средней Азии, у них изъяли более 800 граммов героина.

В Лобне на улице Маяковской сотрудниками полиции был остановлен автомобиль, в котором находились 30- и 35-летний уроженцы Средней Азии.

Оперативники провели личный досмотр задержанных, а также досмотр их автомобиля и в процессе обнаружили 50 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является героином общей массой более 800 граммов.

"В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ)", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Окончания расследования мужчины будут дожидаться в СИЗО. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о задержании в Хабаровске рецидивиста, который специализировался на кражах из гаражей.