Фальшивые соцработники обокрали стариков во Владимирской области

В полицию обратилась 81-летняя жительница Суздальского района Владимирской области, из квартиры которой пропали 200 тысяч рублей.

Как выяснили оперативники, к пожилой супружеской паре пришли три женщины, которые представились сотрудницами социальной службы, которые якобы помогают старикам обменять старые купюры на новые.

Пока две женщины отвлекали пенсионеров, третья похитила деньги — более 200 тысяч рублей.

"В результате оперативно проведенных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Суздальскому району в тот же день подозреваемые были установлены и задержаны госавтоинспекторами на территории Петушинского района. Похищенные денежные средства изъяты", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Одну из фигуранток задержали, вторая находится под домашним арестом, в отношении третьей решается вопрос об избрании меры пресечения, — уточнили в ведомстве.

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