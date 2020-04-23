В полицию обратилась 81-летняя жительница Суздальского района Владимирской области, из квартиры которой пропали 200 тысяч рублей.
Как выяснили оперативники, к пожилой супружеской паре пришли три женщины, которые представились сотрудницами социальной службы, которые якобы помогают старикам обменять старые купюры на новые.
Пока две женщины отвлекали пенсионеров, третья похитила деньги — более 200 тысяч рублей.
"В результате оперативно проведенных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Суздальскому району в тот же день подозреваемые были установлены и задержаны госавтоинспекторами на территории Петушинского района. Похищенные денежные средства изъяты", — сообщили в региональном ГУ МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже.
Одну из фигуранток задержали, вторая находится под домашним арестом, в отношении третьей решается вопрос об избрании меры пресечения, — уточнили в ведомстве.
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