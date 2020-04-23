Неудавшегося террориста из Тюмени направили к психиатрам

В Следственном комитете озвучили новые данные о ходе расследования уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Тюменской области, которого подозревают в планировании нападения на школу.

Напомним, что у молодого человека, которого задержали в Тюменском районе, в тайнике были обнаружены предметы для изготовления взрывного устройства, а также огнестрельное оружие. По его признанию, он планировал напасть на одно из местных учебных заведений, но не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

"В настоящее время по ходатайству следствия суд постановил поместить подозреваемого в психиатрический стационар для производства судебной психолого-психиатрической экспертизы. Следователями проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Забайкалье потушили крупный лесной пожар в природном заказнике.