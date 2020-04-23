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Источник Правда.Ру

В Забайкалье ликвидирован крупный пожар на территории заказника

Происшествия

Природный пожар в заказнике федерального значения "Цасучейский бор" в Забайкальском крае распространился на 700 гектаров. К настоящему моменту возгорание удалось локализовать.

По сообщению регионального министерства природных ресурсов, виновником возгорания в заказнике стал степной пожар в Ононском районе, откуда пламя перекинулось на охраняемую природную территорию. К тушению пожара было привлечено 129 человек и 14 единиц техники.

Всего на территории региона зафиксировано семь лесных пожаров на территории около пяти тысяч гектаров. Основные причины — пал сухой травы и неосторожное обращение с огнем.

По мнению председателя комитета Государственной Думы по экологии Владимира Бурматова, это лето, с точки зрения лесных пожаров, может быть очень трудным.

"Эксперты говорят, что это лето может очень жарким и может повториться ситуация прошлого года, когда у нас горела Сибирь, и лесные пожары были достаточно тяжелыми. Может повториться даже ситуация 2010 года, когда в центральной полосе России горели торфяники, и проблемы испытывало огромное количество граждан, в том числе в Москве и в других регионах Центральной России", — рассказал эксперт "Правде.Ру".

В свою очередь ситуация с распространением коронавируса, когда многие люди находятся в режиме самоизоляции, может только усилить последствия.

"Люди у нас фактически находятся по квартирам сейчас, представьте, если они как в Сибири, например, в прошлом году не будут иметь возможность даже открыть форточку для того, чтобы проветрить свои квартиры. Потому что можно надышаться продуктами горения и испытывать потом проблемы, связанные со здоровьем. Очень опасная на самом деле ситуация," — поэтому, по мнению эксперта, правительству необходимо уже сейчас обратить серьезное внимание на борьбу с лесными пожарами.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о задержании в Подмосковье местного жителя, который громил банкоматы.

Темы пожар владимир бурматов забайкальский край
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