Мэр Карабулака раздавал земельные участки знакомым

Бывший мэр города Карабулак Республики Ингушетия Муслим Яндиев пойдет под суд за превышение должностных полномочий.

"По версии следствия, в 2015–2016 годах Яндиев, являясь главой администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак", незаконно подписал, заверил печатью органа местного самоуправления и выдал восьми гражданам выписки из похозяйственных книг, содержащие ложные сведения о наличии у последних права пользования земельными участками", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Впоследствии на основании этих незаконных документов знакомые главы города зарегистрировали право собственности на эти земельные участки.

Таким образом, муниципалитет потерял право распоряжаться собственностью на общую сумму почти 3 миллиона рублей.

В ходе следствия на земельные участки был наложен арест. Уголовное дело направлено в Карабулакский районный суд Республики Ингушетия для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

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