В Петербурге будут судить преступников за похищения и убийства

Четверых жителей Санкт-Петербурга обвиняют вымогательствах, похищении и убийствах предпринимателей.

Первым преступлением ОПГ стало убийство по найму в 2013 году, за которое злоумышленники получили 650 тысяч рублей.

Затем преступники решили похищать предпринимателей с целью получения выкупа за них

Лидером группы был бывший боец спецназа, он разрабатывал план совершения преступлений и распределял роли соучастников.

В случае неполучения выкупа или даже когда выкуп был получен, но риск раскрытия преступников был слишком высок, похищенных убивали.

Следствию удалось доказать два подобных случая.

"Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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