СК расследует факты показа порно во время онлайн уроков

Следственный комитет будет расследовать факты показа порнографических материалов во время проведения онлайн занятий для учащихся одной из школ в Саратове.

В Следственном комитете по Саратовской области уже возбудили уголовное дело по факту публичной демонстрации порнографических материалов среди несовершеннолетних.

По версии следствия, пока еще неизвестный хакер подключился к онлайн трансляции уроков, которые проводились для учеников одной из саратовских школ 13 апреля и вместо лекций запустил ролики непристойного содержания.

"Неустановленным лицом было осуществлено несанкционированное вмешательство в дистанционный процесс обучения с последующим транслированием материалов порнографического характера", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В настоящее время следователями СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего, производится закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в ведомстве.

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