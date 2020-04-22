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Источник Правда.Ру

Машина с пятью детьми провалилась под лед в Якутии

Происшествия

Всего в машине находилось восемь человек, из них пятеро детей. Одного ребенка спасти не удалось.

По факту несчастного случая на реке Вилюй в Якутии Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, днем 22 апреля трое мужчин из села Кентика Верхневилюйского района Якутии, отправились на рыбалку на автомобиле "УАЗ". С собой они взяли пятерых детей.

"По пути следования водитель допустил несанкционированный выезд на лед реки Вилюй. На расстоянии около пяти метров от правого берега реки под массой автомашины произошло обрушение ледового покрова, и автомобиль провалился под лед, полностью погрузившись в воду. Из транспортного средства смогли выбраться семь человек, пятилетний сын одного из мужчин утонул", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

В СК подчеркивают, что толщина ледового покрова реки составляла не более 10-13 см, и выезд автомобиля на лед в подобных условиях был запрещен.

В настоящий момент следователем уже произведен осмотр места происшествия.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что пропавший без вести в Крыму замруководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин был найден мертвым в Ялте.

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