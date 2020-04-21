В Армавире задержали ювелира, “облегчавшего” украшения клиентов

В Краснодарском крае задержан ювелир, после работы которого украшения клиентов существенно теряли в весе.

В полицию Армавира обратилась женщина рассказавшая, что после ремонта ювелирных изделий в одной из городских мастерских она заметила недостающие элементы в украшениях.

В результате был задержан 40-летний ювелир.

Как выяснилось в ходе следствия, в течение пяти лет он промышлял тем, что переплавлял золотые украшения заказчиков и присваивал часть драгоценного металла.

Сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей

"В настоящее время установлена причастность подозреваемого к совершению девяти аналогичных противоправных деяний. Присвоенные элементы ювелирных украшений он переплавлял и изготавливал новые изделия, которые затем продавал, а вырученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению", — сообщили в региональном ГУ МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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