Предприниматель продал больше ста чужих автомобилей, а деньги присвоил

В Саратове огласили приговор местному предпринимателю, который за полгода по доверенности продал больше ста чужих автомобилей, а деньги оставил себе.

Ленинский районный суд Саратова вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Его признали виновным в присвоении и растрате.

Следствие установило, а суд затем подтвердил, что в 2015 году мужчина зарегистрировал коммерческую организацию, которая занималась продажей автомобилей.

"В период с августа по декабрь 2017 года злоумышленник самостоятельно продал автомобили разных марок, которые ему передали для реализации граждане. Вырученные деньги мужчина присвоил себе", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В общей сложности было реализовано 106 транспортных средств, ущерб, который понесли потерпевшие, превысил 40 миллионов рублей.

"Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Пензенской области пьяный водитель, сбивший ребенка, получил больше семи лет колонии.