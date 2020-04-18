В Саратовской области при пожаре погибли 3 человека

Недалеко от Саратова в ночь на субботу произошел пожар на одном из дачных участков. В результате погибли мужчина с женщиной и маленький ребенок, сообщили в пресс-службе МВД издательству РИА "Новости".