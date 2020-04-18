Недалеко от Саратова в ночь на субботу произошел пожар на одном из дачных участков. В результате погибли мужчина с женщиной и маленький ребенок, сообщили в пресс-службе МВД издательству РИА "Новости".
"По предварительным данным, произошел пожар в бане размером 5 на 8 метров, в результате обнаружены трое погибших: женщина 1948 года рождения, мужчина 1967 года рождения и девочка 2014 года рождения. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства. Работает испытательная пожарная лаборатория, причина пожара устанавливается", — сказали в пресс-службе.
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