Руководство филиала АГУ будут судить за продажу дипломов

Руководство Белореченского филиала Адыгейского госуниверситета в массовом порядке зачисляло в вуз без экзаменов за деньги и торговало дипломами университета. В момент обыска в приемной комиссии изъяли более 100 миллионов рублей.

Факты преступной деятельности выявили в Белореченском филиале АГУ. В получении взяток в крупном размере подозревают бывшего директора филиала и ряд его подчиненных.

По данным следствия, с 2013 года бывший директор филиала создал преступную группу, в которую вовлек свою дочь, а также четырех подчиненных.

Поступающим абитуриентам предлагалось зачислить их в вуз без экзаменов при условии денежного вознаграждения.

"Впоследствии фиктивным студентам выдавались государственные дипломы о высшем образовании с оттисками гербовой печати университета и отметками о сдаче предусмотренных учебным курсом зачетов и экзаменов. В результате своей преступной деятельности фигуранты получили от граждан взятки в размере свыше 4,3 млн рублей", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

В момент обыска в филиале учебного заведения и по месту жительства сотрудников учреждения было изъято более 100 миллионов рублей. Объяснить их происхождение фигуранты не смогли.

"Наложен арест на 40 объектов движимого и недвижимого имущества фигурантов и их родственников общей стоимостью свыше 40 млн рублей. Объем материалов, собранных в отношении указанных лиц, превысил 160 томов", — добавили в ведомстве.

Уголовное дело передано в Краснодарский краевой суд.

Ранее "Правда.Ру" писала об уголовном деле в отношении зампредседателя правительства Пермского края, которого обвиняют в превышении полномочий.