В Москве за убийство семилетней давности задержан мужчина

Преступника удалось установить благодаря экспертизе ДНК.

В октябре 2013 года в подвале жилого дома по улице Ракетный бульвар в Алексеевском районе Москвы было обнаружено тело женщины с множественными проникающими колото-резаными ранами.

Во время осмотра места происшествия были взяты анализы крови. Эксперты не только установили принадлежность крови потерпевшей на месте преступления, но и выделили ДНК неизвестного мужчины.

Следственный комитет при помощи имеющихся баз данных ДНК-учета установил полное совпадение крови, изъятой с места происшествия, с ДНК-профилем уроженца Ярославской области, который ранее был неоднократно судим за тяжкие преступления.

Полицейским в кратчайшие сроки удалось определить местонахождение и задержать подозреваемого.

Мужчина признал свою вину в преступлении, объяснив, что мотивом убийства явилось желание ограбить потерпевшую, но она оказала сопротивление.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, как в Красноярске задержали двоих мужчин, которые украли миллион рублей вместе с сейфом.