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Источник Правда.Ру

В бизнес-центре “Панорама” в Москве произошел взрыв

Происшествия

По предварительной информации, взрыв произошел из-за разгерметизации кислородного баллона. В здании выбиты стекла, СМИ сообщают о двух пострадавших.

При взрыве кислородного баллона в бизнес-центре "Панорама" в Москве пострадали два человека, — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

Взрыв в здании бизнес-центра на 2-й Брестской улице в центре Москвы произошел около половины второго дня в четверг. На месте работают криминалисты Главного следственного управления СК по Москве, начата доследственная проверка.

Вероятной причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона в помещении бойлерной

После хлопка произошло возгорание на площади 5 кв. метров, которое удалось быстро потушить. Взрывом в здании были выбиты стекла и повреждены внутренние перегородки.

"В здании бизнес-центра "Панорама" располагаются порядка 30 учреждений и фирм, среди которых Московская государственная экспертиза, экспериментальный научно-проектный институт, комитет по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Москвы, магазины и кафе. Напротив здания БЦ находится посольство Словакии", — сообщает ТАСС.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о полицейской проверке в Северной Осетии, в результате которой на одном из складов были обнаружены сотни тысяч литров этилового спирта неизвестного происхождения.

Темы взрыв москва следственный комитет
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