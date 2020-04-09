В Алании нашли сотни тысяч литров спирта непонятного происхождения

На складе компании, которая занимается производством фармацевтической продукции, полицейские нашли 200 тысяч литров неучтенного спирта.

В ходе мероприятий по противодействию незаконному обороту этилового спирта на территории склада фармацевтической компании в Республике Северная Осетия-Алания полицейские обнаружили тысячи канистр со спиртом, которые не значились ни в одной из систем государственного учета.

"При обследовании помещений и транспортных средств производителя фармацевтической продукции был выявлен факт хранения более 200 тысяч литров спирта, не отраженного в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, сотрудниками полиции задержано девять большегрузных автомобилей, перевозивших под видом фармсубстанции 195 тысяч литров этилового спирта, расфасованного в различные емкости, добавила представитель МВД.

По всем выявленным фактам полицейские проводят проверку.

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