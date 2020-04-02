Ветерана ВОВ убила из-за денег собственная правнучка

В Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летней жительницы города Ковдора, Ее обвиняют в разбое и убийстве.

По версии следствия, 10 июля 2019 года обвиняемая напала на собственного прадеда — 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Девушка планировала отнять у него деньги.

В процессе нападения она ударила его камнем по голове, а когда пенсионер потерял равновесие и упал в прихожей, ударила его камнем еще шесть раз. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

После совершения убийства обвиняемая, не найдя денег в квартире, скрылась с места преступления

"В ходе следствия были установлены обстоятельства преступления, а также лицо, его совершившее. По уголовному делу получены заключения судебных экспертиз (медицинской, дактилоскопической, криминалистической). В отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд," — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что в Красноярском крае местного жителя будут судить за убийство собственной дочери.