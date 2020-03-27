В Подольске сотрудники полиции задержали двух женщин 42 и 46 лет. Их подозревают в том, что они украли собаку у местной жительницы.
Обе женщины уже были ранее судимы.
"Было установлено, что злоумышленницы увидели около детского сада йоркширского терьера с ошейником и поводком.
Женщины отвязали поводок и украли собаку. Позже с заявлением в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что у нее похитили йоркширского терьера, пока она забирала ребенка из детского сада", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обеих злоумышленниц задержали. Похищенную собаку нашли в квартире одной из них. Собаку вернули владелице.
Злоумышленницы находятся под подпиской о невыезде.
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