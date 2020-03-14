Почти 95 тысяч исследований на коронавирус проведено в России

Роспотребнадзор сообщил, что сотрудниками ведомства было проведено уже 95 тысяч исследований на коронавирус у людей, прибывших из стран со сложной эпидемиологической обстановкой.