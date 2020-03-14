Роспотребнадзор сообщил, что сотрудниками ведомства было проведено уже 95 тысяч исследований на коронавирус у людей, прибывших из стран со сложной эпидемиологической обстановкой.
"По состоянию на 14.03.2020 проведено 94 852 лабораторных исследования, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
На фоне обнадеживающих сведений о переломе эпидемиологической ситуации в Китае новое сообщение из Поднебесной заставляет по меньшей мере насторожиться.