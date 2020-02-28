В Калининграде задержали полицейского, которого подозревают в причастности к гибели задержанного в камере.
В октябре 2019 года жителя Калининградской области задержали за хулиганство. Удерживаемый в камере 36-летний мужчина специально повредил батарею отопления. Из нее хлынул кипяток прямо на потерпевшего. Он получил серьезные термоожоги. Работники отделения вызвали "скорую", однако мужчина скончался на больничной койке
В этом деле "о заживо сваренном мужчине" появился новый подозреваемый, сообщает Telegram-канал издания Baza. Его уже задержали.
"Задержанный — старший лейтенант полиции и начальник той смены, когда в камере погиб дебошир. Сотрудника МВД подозревают в превышении должностных полномочий: якобы полицейский знал о хлипкой батарее в помещении, но все равно посадил туда хулигана", — пишут авторы канала.
По результатам служебной проверки полицейский уволен из рядов правоохранителей.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что полицейского в Коми уволили за то, что он проигнорировал вызов подростка, когда его отчим убивал мать.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.