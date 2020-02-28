По делу о гибели в камере от ожогов калининградца задержан полицейский

В Калининграде задержали полицейского, которого подозревают в причастности к гибели задержанного в камере.

В октябре 2019 года жителя Калининградской области задержали за хулиганство. Удерживаемый в камере 36-летний мужчина специально повредил батарею отопления. Из нее хлынул кипяток прямо на потерпевшего. Он получил серьезные термоожоги. Работники отделения вызвали "скорую", однако мужчина скончался на больничной койке

В этом деле "о заживо сваренном мужчине" появился новый подозреваемый, сообщает Telegram-канал издания Baza. Его уже задержали.

"Задержанный — старший лейтенант полиции и начальник той смены, когда в камере погиб дебошир. Сотрудника МВД подозревают в превышении должностных полномочий: якобы полицейский знал о хлипкой батарее в помещении, но все равно посадил туда хулигана", — пишут авторы канала.

По результатам служебной проверки полицейский уволен из рядов правоохранителей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что полицейского в Коми уволили за то, что он проигнорировал вызов подростка, когда его отчим убивал мать.