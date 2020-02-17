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Подросток в Коми устал ждать полицию и спас мать от отчима-садиста

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В городе Микунь (Якутия) подросток сам спас мать от отчима-садиста, поскольку полиция не реагировала на его вызовы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

"Молодой человек много раз звонил в полицию и сообщал, что отчим пытается убить мать, однако никакой реакции от сотрудника правоохранительных органов не было. Подросток несколько часов дожидался помощи от полиции около своего дома, но ее не последовало. Когда он услышал крики матери, он бросился ее спасать. Подросток выхватил нож и несколько раз ударил им мужчину, в том числе в шею", — передает телеканал.

Бездействие полицейских чуть не привело к двойной трагедии

Полицейские приехали только тогда, когда мать сообщила правоохранителям, что ее сын в попытках защитить ее избил и поранил ножом сожителя. Только тогда полицейские приехали по адресу.

Поскольку мальчик нанес отчиму серьезные телесные повреждения, его намеревались судить. Сейчас известно, что уголовное преследование в отношении ребенка прекращено. Мать чувствует себя нормально.

Что касается стража порядка, который проигнорировал вызов подростка, его уволили из органов из-за халатности.

Темы якутия полиция халатность происшествия
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