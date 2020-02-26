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В Ульяновске школьник чуть не убил учительницу

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Пострадавшую от рук школьника учительницу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Как сообщает Следственное управление СК РФ по Ульяновской области, в отношении школьника возбуждено уголовное дело.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 59-летней учительницы школы города Ульяновска (ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В совершении данного преступления подозревается 15-летний местный житель", — отмечается в сообщении.

Следователи располагают информацией о том, что подросток ранил свою учительницу кухонным ножом. Инцидент произошел около десяти утра.

Сейчас органы занимаются проверкой, опрашивают свидетелей, проводят судебные экспертизы.

Мотивы пока непонятны

Что двигало ульяновским учеником во время нападения, пока неясно. Дело взяла на контроль администрация губернатора региона Сергея Морозова.

"Сегодня утром произошло вопиющее, на мой взгляд, происшествие. В одной из ульяновских школ ученик нанес учителю ножевое ранение. Врачи оказывают сейчас всю необходимую помощь и делают все для скорейшего выздоровления педагога. Министерство образования вместе с администрацией города Ульяновска очень подробно разберут данный случай и доложат мне. Мы должны понять, что сподвигло ребенка совершить этот поступок, как сейчас помочь. Ситуация находится на моем личном контроле", — прокомментировал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Темы школа ульяновск поножовщина
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