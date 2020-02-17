Карета скорой помощи в Чебоксарах так торопилась на вызов, что просто объехала ползущего по дороге человека.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Липецке скорая помощь потеряла пациентку, причем не в переносном, а в прямом смысле — пожилая женщина выпала из машины.
"Женщина встала с сиденья, облокотилась на одну из створок дверей, которая во время движения (будучи незакрытой на специальную защелку-фиксатор) открылась, и выпала на трассу, получив тяжелый перелом бедра и челюсти", — рассказали в прокуратуре региона.
Сообщалось, что пропажу врачи обнаружили только в больнице.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.