В Чебоксарах скорая помощь объехала ползущего по дороге человека

Карета скорой помощи в Чебоксарах так торопилась на вызов, что просто объехала ползущего по дороге человека.

Об этом сообщил местный житель и поделился соответствующим видео.

Комментариев от медицинских служб пока не поступало.

На кадрах видно, как скорая "летит" на красный свет светофора и проезжает ползущего по дороге человека. Пользователь сообщил, что случай произошел 15 февраля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Липецке скорая помощь потеряла пациентку, причем не в переносном, а в прямом смысле — пожилая женщина выпала из машины.

"Женщина встала с сиденья, облокотилась на одну из створок дверей, которая во время движения (будучи незакрытой на специальную защелку-фиксатор) открылась, и выпала на трассу, получив тяжелый перелом бедра и челюсти", — рассказали в прокуратуре региона.

Сообщалось, что пропажу врачи обнаружили только в больнице.