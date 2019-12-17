В Липецкой области скорая помощь "потеряла" пациентку

Прокуратура Липецкой области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту падения пожилой женщины на проезжую часть из кареты скорой помощи. Следствие установило, что пациентку везли в Задонскую межрайонную больницу.

"На просьбу оказать помощь, фельдшер в грубой форме предложила ей успокоиться. Женщина встала с сиденья, облокотилась на одну из створок дверей, которая во время движения (будучи незакрытой на специальную защелку-фиксатор) открылась, и выпала на трассу, получив тяжелый перелом бедра и челюсти", - рассказали в прокуратуре региона.

Отсутствие пациентки медики обнаружили уже по прибытию в больницу. Пожилую женщину в травмами на дороге обнаружили сотрудники ДПС.