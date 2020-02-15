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Стрельба в центре Калининграда: мужчина открыл огонь по прохожим

Происшествия

В центре Калининграда в субботу вечером злоумышленник открыл стрельбу по прохожим. В результате чрезвычайного происшествия погибли два человека, ранен ребенок.

По данным калининградского издания "Клопс", инцидент произошел возле Центрального рынка. Мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего в семейную пару, а также ранил их ребенка.

По свидетельствам очевидцев произошедшего, на которых ссылается издание, женщина была беременна. Нападавший ранил ее, она успела попросить о помощи, после чего преступник выстрелил еще раз.

Данные о том, что было с нападавшим далее, противоречивы. По первоначальным данным, он покончил с собой. Но позднее появилась информация, что он пытался совершить самоубийство, однако ему это не удалось — злоумышленник ранил себя и был госпитализирован.

Полиция оцепила место происшествие и проводит расследование случившегося.

Архивное фото

Темы очевидец стрельба калининград
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