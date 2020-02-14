За избиение собаки до смерти россиянин получил четыре года тюрьмы

Мировой суд Хабаровского района отправил жителя поселка Некрасовка Хабаровского района в тюрьму на три года и девять месяцев. Следствие доказало, что мужчина до смерти забил животное своего родственника.

Один из жителей поселка оставил у магазина своего породистого щенка. В это время другой местный житель выгуливал двух овчарок своего родственника. Одна из них — без поводка и без присмотра — загрызла щенка у магазина.

Собака оказалась "имуществом"

Хозяин собаки-подростка впоследствии написал заявление на живодера с требованием возместить ущерб, который он оценил в 40 тысяч рублей.

Узнав о заявлении на него, подозреваемый со злости избил овчарку родственника до смерти.

Правоохранители задержали мужчину, которому предъявили обвинения в жестоком обращении с животными, а также наказали за выгул животных в неустановленном месте.

Суд признал его виновным по статье за "Уничтожение чужого имущества".