Юрист о деле MH17: будет просто "просто политизированное судилище"

Амстердам ответил отказом на просьбу Москвы судить трех россиян, которым предъявлено обвинение по делу о крушении MH17, сообщала ранее "Правда.Ру". Юрист, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС при Президенте РФ Кира Сазонова в эфире радио Sputnik предположила, что в связи с отклонением запроса РФ можно ожидать "просто политизированного судилища".

"Я бы это охарактеризовала как негативный, но при этом совершенно ожидаемый жест со стороны голландского руководства. Мы можем констатировать, что в итоге все это дело рассыпается на глазах и заходит в тупик. Совершенно очевидно, что к суду, который будет проходить в марте в Нидерландах, Россия своих граждан не выдаст, хотя бы потому, что мы не совсем понимаем, в чем их обвиняют, на чем основывается сторона обвинения — России с самого начала не разрешали принимать участие в процессе", — сказала Кира Сазонова.

Правда никому не нужна

Сазонова считает, что Нидерланды могли бы поступить разумнее, ведь участие России в процессе могла бы дать возможность выяснить правду. Но, судя по всему, европейцам этого не нужно.