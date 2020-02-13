Амстердам ответил отказом на просьбу Москвы судить трех россиян, которым предъявлено обвинение по делу о крушении MH17, сообщала ранее "Правда.Ру". Юрист, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС при Президенте РФ Кира Сазонова в эфире радио Sputnik предположила, что в связи с отклонением запроса РФ можно ожидать "просто политизированного судилища".
"Я бы это охарактеризовала как негативный, но при этом совершенно ожидаемый жест со стороны голландского руководства. Мы можем констатировать, что в итоге все это дело рассыпается на глазах и заходит в тупик. Совершенно очевидно, что к суду, который будет проходить в марте в Нидерландах, Россия своих граждан не выдаст, хотя бы потому, что мы не совсем понимаем, в чем их обвиняют, на чем основывается сторона обвинения — России с самого начала не разрешали принимать участие в процессе", — сказала Кира Сазонова.
Сазонова считает, что Нидерланды могли бы поступить разумнее, ведь участие России в процессе могла бы дать возможность выяснить правду. Но, судя по всему, европейцам этого не нужно.
"Если бы разбирательство проходило в России, то можно было бы вызвать в суд тех людей, которых обвиняют Нидерланды, услышать их показания и мобилизовать, в том числе, российскую следственную процедуру для того, чтобы либо доказать, либо опровергнуть все то, в чем их обвиняют. В противном случае, понятно, что будет просто политизированное судилище, при этом там не будет тех людей, которых обвиняют. А самое главное — у них не будет шанса оправдаться. Поэтому считаю, что не лучший выбор сделали голландские прокуроры", — заключила Кира Сазонова.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.