В Китае в провинции Чжэцзян двухмесячного ребенка накормили молочным коктейлем с примесью алкоголя.
Инцидент произошел 17 января. Родители торопились быстрее покормить голодного ребенка и по ошибке вместо бутылки с водой схватили емкость с байцзю (китайский алкогольный напиток).
Когда родители поняли, что перепутали бутылки, ребенок уже выпил около 10 миллилитров молочной смеси. Родители вызвали "скорую".
Когда ребенка доставили в больницу, он уже покраснел и потерял сознание.
Малышу сделали промывание желудка. Медики рассказали, что если алкоголь попал в кровь, то это может привести к судорогами, коме, замедлению сердцебиения до опасного для жизни уровня, а также опасным последствиям для нервной системы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что трехмесячного ребенка поили водкой.
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