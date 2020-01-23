Родители накормили двухмесячного ребенка смесью из молока и водки

В Китае в провинции Чжэцзян двухмесячного ребенка накормили молочным коктейлем с примесью алкоголя.

Инцидент произошел 17 января. Родители торопились быстрее покормить голодного ребенка и по ошибке вместо бутылки с водой схватили емкость с байцзю (китайский алкогольный напиток).

Алкоголь смешали с детской молочной смесью и дали малышу

Когда родители поняли, что перепутали бутылки, ребенок уже выпил около 10 миллилитров молочной смеси. Родители вызвали "скорую".

Когда ребенка доставили в больницу, он уже покраснел и потерял сознание.

Малышу сделали промывание желудка. Медики рассказали, что если алкоголь попал в кровь, то это может привести к судорогами, коме, замедлению сердцебиения до опасного для жизни уровня, а также опасным последствиям для нервной системы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что трехмесячного ребенка поили водкой.