На Аляске спасли мужчину, который три недели выживал на морозе

В США удалось спасти современного Робинзона Крузо. Только 30-летнему мужчине пришлось выживать не на острове, а в снегах Аляски.

Он построил себе дом в удаленной местности, вдали от цивилизации. Зимой его жилище сгорело вместе со всем провиантом. Американец остался без средств связи, воды и документов.

Кроме того, в результате пожара погибла его собака.

Мужчина был вынужден три недели выживать на морозе, пока нарисованный им на снегу знак SOS случайно не заметили спасатели с вертолета.